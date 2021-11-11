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Саакашвілі готовий припинити голодування, але має умову

Четвер, 11 листопада 2021, 16:34

Колишній президент Грузії та український громадянин Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

Про це він повідомив у листі до своїх прихильників у четвер, текст листа наводить грузинський опозиційний телеканал Mtavari.

У листі Саакашвілі відзначив, що його голодування вже стає знаряддям зброї росіян та нинішньої влади, але "не проти нього, а проти його країни".

Тож він пише, що вирішив прислухатися до заклику Європейського суду з прав людини, а також західних партнерів, і припинити голодування. Однак Саакашвілі пообіцяв зробити це лише у разі його переведення до цивільної лікарні.

"Припинення цього голодування має застереження: процес реабілітації після голодування набагато складніший, ніж процес управління ним. Тому у Глданській лікарні немає ні технологічного обладнання, ні кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, для мене немислимо довіряти співробітникам установи, які катували мене, а також після відеозапису їхнього насильства сьогодні...

Я також вважаю, що Горійський госпіталь є найбільшою загрозою, оскільки російські окупаційні війська та підрозділи спецназу знаходяться за кілька кілометрів від цього госпіталю", - пише Саакашвілі.

Він попросив консиліум лікарів у складі "винятково професіоналів" вирішити, які багатофункціональні та високотехнологічні клініки і на яких умовах будуть надані йому у процесі реабілітації після голодування.

"У цій ситуації, як тільки це рішення буде ухвалено і мене переведуть із цієї установи до відповідної установи, я негайно припиню голодування", - заявив Саакашвілі.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Міхеїла Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

8 листопада Україна офіційно висловила обурення на адресу влади Грузії у зв’язку з переведенням Саакашвілі до тюремної лікарні та відсутністю інформування про це української сторони.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Наступного дня пролунала ціла низка заяв західних дипломатів з аналогічними вимогами на адресу Тбілісі.

Читайте також: Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі.

Європейська правда

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Теми: Саакашвіліголодуванняв'язниця
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