Данія повертає ковідні обмеження, які скасувала у вересні

У п’ятницю Данія знову повернула вимогу цифрових ковідних паспортів, повторно оголосивши COVID-19 "соціально критичною хворобою" на тлі зростання кількості випадків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Перепустку необхідно пред’явити для входу в нічні клуби, кафе, автобуси для вечірок та для відвідин приміщень ресторанів. Вимога діятиме місяць.

Крім того, люди віком від 15 років повинні пред’явити перепустку під час відвідування заходів просто неба, на яких кількість людей перевищує 2000.

Спочатку Данія ввела цифровий паспорт 1 липня, але скасувала його вимогу 10 вересня, коли спалах був під контролем, ймовірно через високий рівень вакцинації.

У Данії, як і в багатьох інших країнах, спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу, а органи охорони здоров’я кажуть, що кількість інфекцій і госпіталізацій зросла швидше, ніж очікувалося.

У вівторок парламентський епідеміологічний комітет парламенту Данії одноголосно схвалив рішення ще раз визнати коронавірус "соціально критичною хворобою", і знову запровадити перепустки.

У п'ятницю уряд, конфедерації профспілок і роботодавців досягли угоди, яка дозволила роботодавцям вимагати, щоб працівники показували цифрову перепустку на роботі.

Угода має бути схвалена парламентом, ймовірно, наступного тижня, повідомила данська телекомпанія DR.

За останніми даними, 87,6% людей, старші за 12 років, отримали першу дозу вакцини, а 86% – дві дози.