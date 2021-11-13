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В Україну йдуть тумани та нічні морози

Субота, 13 листопада 2021, 13:42
ФОТО UNSPLASH.COM

Найближчими днями в Україні очікується погода без опадів, але з туманами, вночі морози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У неділю, 14 листопада, у східній частині та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла, у південних областях та на Закарпатті 10-13°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

 

У понеділок, 15 листопада, також без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, 16 листопада у південній частині та західних областях місцями пориви 15-18 м/с.

 

Температура 15 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, на сході країни до 6° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні та заході до 9°.

16 листопада вночі 2-7° морозу, на сході до 10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

 

У Києві 15 листопада хмарно. Без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.

Теми: погода


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