Британія закликала європейців об’єднатися проти "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Про це вона написала у гостьовій статті для газети Sunday Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

"Я хочу, щоб наші друзі по всій Європі приєдналися до нас. Це означає, що ми стоїмо разом і, наприклад, захищаємось від будівництва газопроводу "Північний потік-2", - зазначила міністр.

Трасс вважає, що газопровід загрожує підірвати європейську безпеку, дозволяючи Росії посилити свій вплив на країни, які залежать від її газу.

За її словами, пандемія має нагадувати про важливість різноманітних ланцюгів поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів.

Вона відзначила, що "у цей критичний час" слід поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

Раніше президент РФ Владімір Путін заявив про готовність почати поставки газу по "Північному потоку-2" наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.

Втім, повідомлялося, що сертифікація "Північного потоку-2" може затягнутися до травня наступного року.

Детальніше про наслідки кризи читайте у статті "Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза"