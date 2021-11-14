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Криза на кордоні: Польща обговорює з Литвою і Латвією запуск статті 4 договору про НАТО

Неділя, 14 листопада 2021, 15:09
Фото AFP/Getty Images

У зв’язку з загостренням ситуації на польсько-білоруському кордоні Польща обговорює з Латвією і Литвою можливість ініціювати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Джерело: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю PAP, про яке пише "Європейська правда"

Пряма мова прем’єра: "Ми обговорюємо з Латвією, а особливо з Литвою, чи не запускати статтю 4 договору про НАТО".

Деталі: Згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору, будь-який член НАТО може вимагати консультацій з іншими союзниками,  коли, на думку якоїсь  зі сторін,   виникає  загроза  територіальній  цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін. 

Моравецький також розповів, що у ЄС будуть обговорювати подальші санкції проти режиму Лукашенка, зокрема, повне закриття кордону.

"Польський кордон стане ефективним та остаточним бар'єром для дій Лукашенка. Немає сумнівів у тому, що справа зайшла надто далеко. Ми вже знаємо, що одних слів недостатньо, щоб зупинити білоруський режим. Ми розуміємо, що будуть потрібні посилені санкції", - зауважив глава польського уряду.

Ініціацію статті 4 договору про НАТО раніше застосовували у березні 2014 року щодо ситуації в Україні, теж на прохання Польщі

У ніч на неділю мігранти, які хочуть перетнути кордон Польщі з території Білорусі, закидали польських солдатів та офіцерів камінням. 

Польська прикордонна служба вважає, що білоруська сторона у неділю 14 листопада готує мігрантів для здійснення великої спроби прориву кордону.  Мігранти отримують інструкції, обладнання та газ від білоруських служб, заявили польські прикордонники.

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів.

Теми: НАТОПольщаЛитваБілорусьРосія


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