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Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України

Понеділок, 15 листопада 2021, 21:33
Франція і Німеччина оприлюднила заяву з попередженнями Росії щодо України
фото: кремль

Глави МЗС Німеччини та Франції у спільній заяві після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі підтвердили, що Росію чекають серйозні наслідки у разі нової спроби підриву територіальної цілісності України. 

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась з текстом заяви, оприлюдненим у понеділок.

"На тлі поновлення занепокоєння з приводу переміщення російських військ і техніки поблизу України ми закликаємо Росію зайняти стриману позицію і надати прозору інформацію про свої військові дії. Будь-яка нова спроба підірвати територіальну цілісність України матиме серйозні наслідки", - заявили Гайко Маас та Жан-Ів Ле Дріан.

Вони також закликали Україну зберігати стриманість, нагадавши, що навесні 2021 року Україна вже зробила значний внесок у деескалацію ситуації, незважаючи на агресивну риторику Росії та відмову надати прозору інформацію відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

"Ми також розділили занепокоєння щодо погіршення гуманітарної ситуації та ситуації з безпекою на Донбасі. Ми закликали Україну продовжувати повне виконання Мінських домовленостей та зберігати свою повну участь в обговореннях, які проводяться у Нормандському форматі", - йдеться у заяві.

Міністри висловили жаль з приводу того, що Росія неодноразово відмовлялася зустрітися на рівні міністрів закордонних справ у Нормандському форматі.

"Ще раз висловлюємо нашу готовність зустрічатися та взаємодіяти конструктивно та предметно. Ми повторно закликаємо Росію зробити те саме для досягнення міцного миру на Донбасі", - наголосили глави дипломатії Франції та Німеччини.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що французький та німецький дипломати пообіцяли йому на зустрічі в Брюсселі 15 листопада, що з Росією "буде проведена комунікація", щоб "демотивувати її від будь-яких агресивних дій".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 15 листопада, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте закликав не спекулювати щодо можливості масштабного вторгнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаФранціяНімеччинаРосія
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