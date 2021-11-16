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Мігранти намагаються прорватися до Польщі: кидають каміння і ламають паркан

Вівторок, 16 листопада 2021, 12:22
фото AFP via Getty Images

Міністерство оборони Польщі повідомило, що мігранти намагаються зруйнувати паркан в районі прикордонного переходу "Кузьніца".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Кузьніца: мігранти напали на наших солдатів і офіцерів камінням і намагаються зруйнувати паркан і потрапити до Польщі. Наші служби застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Міноборони Польщі також опублікувало відео, на якому видно, як мігранти з території Білорусі кидають каміння в сторону польських прикордонників, а ті відповідають сльозогінним газом.

Раніше відомство опублікувало відео, на якому знято людину у білоруській військовій формі, яка вночі руйнує прикордонний паркан між Польщею та Білоруссю.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей.

В той же день міністри закордонних справ країн Європейського союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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Теми: ПольщаБілоруськордонміграція


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