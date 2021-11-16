Проти мігрантів, що прориваються до Польщі з Білорусі, застосували водомети

Проти мігрантів, що намагаються прорватись через кордон Польщі на КПП Брузги-Кузниця, застосували водомети.

Відео опублікувала прикордонна служба, пише "Європейська правда".

У супроводжуючому підписі пояснили, що мігранти з-за бар’єру вже близько години атакують польських військових та прикордонників і водомети задіяли проти учасників сутичок.

Koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach po stronie białoruskiej🇧🇾, od ok. godziny atakują polskie służby.Wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Imigranci koczujący przy przejściu granicznym w Bruzgach zachowują się agresywnie.Rzucają w stronę polskich służb kamieniami, różnymi przedmiotami. W celu zapobieżenia nielegalnemu przekroczeniu granicy wobec agresywnych cudzoziemców użyto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/vPBdB3IiDj — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

На одному з відео можна бачити також димові шашки.

Cudzoziemcy rzucają w stronę polskich służb kamieniami oraz przedmiotami, z których wydobywa się dym. Słychać huk, przez zaporę z drutu kolczastego agresywni cudzoziemcy przerzucili kłodę drewna.#zgranicy #Bruzgi pic.twitter.com/sRFYBK6EEP — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Раніше вже повідомляли про застосування сльозогінного газу проти тих, хто намагався ламати бар’єр на кордоні і кидав каміння.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас, велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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