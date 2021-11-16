Польському поліцейському проломили череп під час сутичок на кордоні з Білоруссю

В результаті нападу мігрантів на кордоні Польщі і Білорусі важке поранення отримав польський поліцейський.

Про це повідомляє агентство PAP, пише "Європейська правда".

"На жаль - в результаті нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення, наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні, ймовірно, у нього перелом кістки черепа після враження предметом" - йдеться у Twitter польської поліції.

Речник поліції Маріуш Чарка уточнив, що агресивно налаштовані особи на пункті пропуску в Кузниці закидали польських службовців різними предметами, один з яких потрапив в голову поліцейського. Зараз він перебуває в лікарні міста Сокулце.

За його словами, наразі ситуація на кордоні заспокоїлася, мігранти припинили агресивну поведінку.

Раніше повідомлялося про застосування водометів і сльозогінного газу проти тих, хто намагався ламати бар’єр на кордоні і кидав каміння.

Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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