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Під час сутичок з мігрантами постраждали 7 польських поліцейських, прикордонниця і солдат

Вівторок, 16 листопада 2021, 18:18
фото: Zerkalo.io

Під час сутичок з мігрантами на польсько-білоруському кордоні постраждали 7 поліцейських, прикордонниця та військовий.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише PAP.

"Під час сьогоднішніх нападів постраждали 7 поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні, та 5 поліцейських з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети" - повідомили в польській поліції.

Прикордонна служба також повідомила про поранення своєї співробітниці – у неї поцілили каменем.

За даними міноборони Польщі, один з солдатів отримав поранення обличчя після того як у нього кинули каменем.

Раніше повідомлялося про застосування водометів і сльозогінного газу проти тих, хто намагався ламати бар’єр на кордоні і кидав каміння.

Нагадаємо, 15 листопада мігранти перебралися до прикордонного переходу в Кузьниці. Повідомлялося, що там скупчились близько 3,5 тисяч людей. Ніч на КПП минула спокійно, водночас велика група мігрантів спробувала прорватись через кордон в іншому місці.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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Теми: ПольщаБілоруськордон


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