У Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі

У Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув’язненого голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, який голодує 47 день.

Про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише "Європейська правда".

За словами Денісової, про створення комісії її проінформувала народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.

"Народний захисник Грузії повідомила про створення спеціалізованої комісії висококваліфікованих лікарів різних профілів, які одержали від неї доручення на відвідування медзакладу в’язниці № 18", - написала Денісова.

Вона додала, що комісія розпочне перевірку стану здоров’я Саакашвілі у вівторок і вивчить можливості медзакладу щодо забезпечення здоров’я голодуючих.

"Вже завтра отримаємо перші висновки", - додала Денісова.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування. Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Минулого тижня Україна двічі викликала посла Грузії через Саакашвілі.

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