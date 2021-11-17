Словаччина готує "локдаун для невакцинованих" через сплеск епідемії

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запропонував на три тижні посилити карантинні обмеження в країні через сплеск епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Після кількагодинного засідання уряду Гегер заявив про необхідність жорсткіших обмежень, щоб не допустити катастрофічного перевантаження лікарень. За його словами, у деяких закладах вже не залишилось вільних місць для коронахворих. "Ми не хочемо допустити ситуації, коли люди не можуть отримати допомогу", - заявив він.

Уряд зустрінеться вранці 18 листопада для затвердження нових правил.

Передбачається, що на період посилення карантину доступ до більшості закладів, крім найважливіших – спортзалів, концертних залів, несуттєвих магазинів тощо - буде можливий тільки для людей, які повністю щеплені або недавно перехворіли.

"Ми не пропонуємо нічого надзвичайного – до таких кроків вдаються усі довколишні країни", – зауважив Едуард Гегер.

В середині листопада Словаччина, країна з 5,4 млн населення, зареєструвала нові максимуми заражень за увесь час епідемії. Найвищий показник перевищив 7 тисяч нових хворих за добу.

Повністю вакциновані у Словаччині 45% дорослого населення. Це один з найнижчих показників у ЄС, після Болгарії та Румунії.