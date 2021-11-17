Естонія: Лукашенко хоче від ЄС визнання і скасування санкцій в обмін на припинення міграційної кризи

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в обмін на припинення міграційної кризи хоче скасування санкцій та визнання його законно обраним лідером країни.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

Лійметс повідомила, що естонське МЗС має попередню інформацію щодо телефонної розмови Лукашенка з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про те, що Лукашенко поки не хоче, щоб Європейський Союз вводив нові санкції.

"Він хоче, щоб санкції скасували, щоб його визнали, щоб він міг продовжувати бути главою держави", - сказала Лійметс.

За словами міністра, важливо, щоб те, про що нещодавно домовилися міністри закордонних справ Європейського Союзу, у будь-якому випадку залишалося чинним, а проти Білорусі були введені нові санкції.

"На нашу думку, важливо, щоб Європейський Союз залишався єдиним і впроваджував Білорусь, щоб швидко впровадити нові узгоджені санкції", - сказала вона.

Розмова Меркель з Лукашенком відбулася 15 листопада і стосувалась штучно створеної міграційної кризи на кордонах Білорусі з ЄС. Наскільки відомо, це перша розмова лідера однієї з європейських країн із Лукашенком після президентських виборів у серпні 2020 року, після яких почались мирні протести, на які режим відповів репресіями.

Раніше того ж дня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили критерії нових санкцій, які вводяться щодо осіб і організацій, пов'язаних зі створенням міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі. За інформацією ЗМІ, у список можуть потрапити від 30 до 40 осіб та організацій.

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