"Росія просто добиває Нормандський формат": Кулеба про публікацію листів Франції та Німеччини

Оприлюднення МЗС РФ дипломатичних листів з Франції та Німеччини щодо Нормандського формату вочевидь має на меті "добити" формат, але Україна працюватиме над тим, щоб зберегти його, а такі дії Росії тільки підривають довіру до неї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що хотів би пожартувати з цього приводу, але "нічого доброго в цьому немає".

"Росія своїми діями просто добиває Нормандський формат, демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно. підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити Нормандський формат чужими руками. Ми будемо працювати над залученням РФ до переговорного процесу, дипломатичних зусиль з врегулювання цього конфлікту", - сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що публікація конфіденційного листування додатково ускладнить цю роботу, але вона продовжиться, тому що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється.

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