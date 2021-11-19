Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україні треба формувати згоду ЄС щодо своєї європерспективи - Матернова

П'ятниця, 19 листопада 2021, 13:06
Україні треба формувати згоду ЄС щодо своєї європерспективи - Матернова
фото Getty Images

Керівниця групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова наголошує, що Києву слід продовжувати формувати консенсус у ЄС щодо своєї європерспективи, якого бракує сьогодні, адже для цього є підстави для успіху в майбутньому.

Про це Матернова заявила у коментарі "Європейській правді".

Представниця Єврокомісії наголосила, що ЄС визнає європейські прагнення України та вітає її європейський вибір, про що прямо йдеться в Угоді про асоціацію та що підтверджено у заяві саміту Україна-ЄС 12 жовтня.

"Я особисто вважаю, що Україна має європейську перспективу. Поточна взаємодія ЄС з Україною, включно з регулярними щорічними самітами, забезпечує хорошу основу для роботи в цьому напрямку. 

Рішучість України дотримуватися свого геополітичного вибору ясно видно і цінується", - зазначила Матернова, яка також є заступницею генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення.

Водночас Матернова визнала, що на цей момент у ЄС немає консенсусу щодо наступних конкретних кроків, коли йдеться про можливе членство України. 

Втім, вона наголосила, що Україні слід продовжити зусилля з формування консенсусу.

"Акцент тут також робиться на тимчасовому аспекті - те, чого ми не маємо сьогодні, можемо мати в майбутньому. Важливо, щоб Україна продовжувала працювати над мобілізацією консенсусу, що є нормальною практикою", - зазначила вона.

Представниця Єврокомісії також підкреслила, що зараз важливо працювати над регулятивною та економічною інтеграцією України з ЄС для того, щоб Україна була готова скористатися моментом, коли для неї відкриється вікно можливостей.

В інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", яке вийшло 18 листопада, Матернова сказала, що "зараз Європа не в тому стані, щоб бути готовою до наступного кроку, консенсусу щодо цього немає".

Втім, Матернова підкреслила, що вона особисто "вірить у те, що Україна має європейську перспективу". 

Україна сподівається отримати європейську перспективу від ЄС, щоб мати потужну мотивацію для реформ і щоб геополітична ситуація у Східній Європі стала більш визначеною і певною, заявляв також глава МЗС Дмитро Кулеба.

Читайте також: Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
У Києві та низці областей – повітряна тривога: загроза балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: