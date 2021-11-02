Reuters: Китай і Росія відновили спроби послабити санкції ООН проти КНДР

Китай і Росія відновили спроби підштовхнути Раду Безпеки ООН до послаблення санкцій щодо Північної Кореї.

Джерело: проєкт резолюції, розглянутий Reuters

Деталі: Мова йде про заборону на експорт статуй, морепродуктів і текстилю з Пхеньяну. Китай та Росія хочуть, щоб Рада зняла ці санкції "з метою підвищення рівня життя цивільного населення" в КНДР. Проект резолюції також включає інші заходи, вперше запропоновані Росією та Китаєм майже два роки тому, у тому числі зняття заборони на роботу північнокорейців за кордоном та звільнення від санкцій проєктів міжкорейської залізничної та автомобільної співпраці.

Декілька дипломатів ООН на умовах анонімності заявили, що оновлений проєкт не знайде підтримки. Щоб ухвалити резолюцію, потрібно дев'ять голосів за і відсутність вето з боку США, Франції, Великобританії, Росії чи Китаю.

Як повідомляється, дипломати заявили, що Китай та Росія ще не запланували жодних переговорів щодо нового проєкту.

Уточнюється, що у 2019 році Росія та Китай провели два неформальні раунди переговорів щодо проєкту резолюції, але так і не виставили його на голосування офіційно.

Довідково. З 2006 року Північна Корея перебуває під санкціями ООН у зв'язку з її ядерною програмою і програмами балістичних ракет. Радбез посилював санкції, намагаючись припинити фінансування програм. Серед санкцій - заборона на експорт вугілля та інших товарів і імпорт нафти.