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Скічко хотів у крісло глави Міндовкілля, але Шмигаль був проти – джерела

Вівторок, 2 листопада 2021, 10:20
Олександр Скічко. Фото ck-oda.gov.ua

На посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів претендував глава Черкаської ОДА Олександр Скічко, але проти його кандидаьтури виступав прем’єр Денис Шмигаль.

Джерело: стаття "Української правди" "Кабмін з кількома змінними. Кого Зеленський вижене з уряду"

Пряма мова співрозмовника УП в "Слузі народу", дотичного до пошуку кандидатур в Кабмін: "Скічка не хотів в уряді Шмигаль. Бо посадити Скічка в уряд, це як взяти собі Кирила Тимошенка: Скічко Кирилу зливав би все, що відбувається в Кабміні. Хоч Скічко і дуже хотів".

Деталі: Також на посаду глави Міндовкілля претендували висуванець від фракції СН депутат Андрій Жупанин, але йому на Банковій сказали, що він ще молодий і не має досвіду в екології.

Наразі новим керівником Міндовкілля може стати нинішній заступник міністра Романа Абрамовського з питань цифрових трансформацій Руслан Стрілець.

За даними УП, поки вирішили, що він спершу побуде в.о. міністра.

Один з міністрів розповів, що Стрілець "був на "малій фракції", справив хороше враження – хлопець достатньо грамотний". Він також додав, що Стрілець – єдиний, хто пройшов поліграф перед зустріччю з депутатами.

Для довідки: Свою кар’єру Стрілець будував у Дніпрі. Там він працював директором департаменту екології̈ та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА у часи губернаторства Валентина Резніченка. У 2019 переїхав до Києва та відповідав за управління відходами в тоді ще спільному Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

Передісторія:

  • 19 жовтня міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення
  • За даними УП, було кілька конфліктних ситуацій між президентом Володимиром Зеленським і міністром.
  • Зокрема, те, що перед польотом Зеленського на кліматичний саміт в Глазго, який вважається найважливішою подією року в сфері екології у світі, в Міндовкілля не змогли запропонувати жодної програми, яку президент міг би представити на саміті.
  • Ще одним важким ударом, який на Банковій не пробачили міністру, став "екологічний день" в Раді, коли Абрамовський обіцяв Зеленському прийняти важливі закони щодо скорочення викидів, але Рада всі їх провалила.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівШмигаль


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