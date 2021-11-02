Рейтинг партій: "Слуга народу" дещо втратила підтримку
Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то найбільшу підтримку мала би "Слуга народу" – 20,4% тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, водночас, порівняно з вереснем, підтримка партії дещо впала.
Джерело: результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 21-23 жовтня
Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові віддати голоси 15,8%, за "Опозиційну платформу – За життя" – 12%, за "Батьківщину" – 10,9%.
Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий.
Зокрема, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%.
Дослідження тривало 21-23 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю основі випадкових мобільних номерів опитали 2500 респондентів від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%.
Передісторія:
- Згідно з опитуванням "Рейтинга", проведеним на початку вересня, "Слугу народу" підтримували 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, "Європейську солідарність" – 14,1%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%, та "Батьківщину" – 10,6%.