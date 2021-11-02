Довибори у Раду: на одному окрузі вже порахували голоси, на іншому завершують

На виборчому окрузі №184 що на Херсонщині вже порахували 100% голосів на довиборах у Верховну Раду, на 197, що на Черкащині, залишилося менше 8%.

Джерело: ЦВК

Деталі: Після підрахунку 100% голосів, на довиборах переміг кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир – він набрав 64,38% підтримки.

На другому місці – Ігор Йосипенко з Європейської солідарності має 14,33%.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив фаворита цього округу Геннадія Лагуту головою Херсонської ОДА указом від 26 жовтня, звільнивши з цієї посади Козиря. Місцеві ЗМІ повідомляли, що посаду віддали в обмін на обіцянку Лагути зняти свою кандидатуру з довиборів у Раду на користь Козиря.

На окрузі Черкащини порахували 92,19% бюлетенів.

Лідирує чинний мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який балотується від президентської партії – його підтримали 48,82% людей.

На другому місці самовисуванець Владислав Голуб – наразі має менше ніж 26% голосів.