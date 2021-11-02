Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Довибори у Раду: на одному окрузі вже порахували голоси, на іншому завершують

Вівторок, 2 листопада 2021, 12:02
Довибори у Раду: на одному окрузі вже порахували голоси, на іншому завершують
фото: цвк

На виборчому окрузі №184 що на Херсонщині вже порахували 100% голосів на довиборах у Верховну Раду, на 197, що на Черкащині, залишилося менше 8%.

Джерело: ЦВК

Деталі: Після підрахунку 100% голосів, на довиборах переміг кандидат від "Слуги народу" Сергій Козир – він набрав 64,38% підтримки.

На другому місці – Ігор Йосипенко з Європейської солідарності має 14,33%.

Раніше президент Володимир Зеленський призначив фаворита цього округу Геннадія Лагуту головою Херсонської ОДА указом від 26 жовтня, звільнивши з цієї посади Козиря. Місцеві ЗМІ повідомляли, що посаду віддали в обмін на обіцянку Лагути зняти свою кандидатуру з довиборів у Раду на користь Козиря.

 

На окрузі Черкащини порахували 92,19% бюлетенів.

Лідирує чинний мер Золотоноші Віталій Войцехівський, який балотується від президентської партії – його підтримали 48,82% людей.

На другому місці самовисуванець Владислав Голуб – наразі має менше ніж 26% голосів.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЦВКвибориВерховна РадаХерсонська областьЧеркаська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
20:10
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
Усі новини...
Реклама: