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Зеленський призначив нового голову Херсонщини в обмін на відмову від виборів

Середа, 27 жовтня 2021, 12:38
Зеленський призначив нового голову Херсонщини в обмін на відмову від виборів
Геннадій Лагута, фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагуту.

Джерело: укази №552 і 553 від 26 жовтня, оприлюднені на сайті Офісу президента

Деталі: Ними Зеленський звільнив Сергія Козиря після його заяви про складення повноважень та призначив на посаду Геннадія Лагуту.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цю посаду Лагуті надали в обмін на обіцянку зняти свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду. Лагута зареєстрований кандидатом у 184 окрузі від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" - політсили мера Херсона. 

У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря. 

Довибори призначили через те, що Колихаєв обрався мером Херсона та склав повноваження народного депутата.

Згідно з даними громадської організації "Чесно", Лагута є соратником мера Херсона, був обраний на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 2015 року балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".

Що цьому передувало

  • У лютому 2021 року НАЗК викликало Лагуту пояснити можливі порушення у фінансовій звітності партії.
  • У березні Сергій Козир розважався з іншими керівниками області на вечірці з напівоголеними танцівницями. Тоді він пояснив, що так святкували Міжнародний день театру.
  • Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА в грудні 2020 року після того, як попередній очільник Юрій Гусєв очолив "Укроборонпром".

Українська правда

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Теми: Херсонська областьЗеленськийвибори
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