Зеленський призначив нового голову Херсонщини в обмін на відмову від виборів
Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагуту.
Джерело: укази №552 і 553 від 26 жовтня, оприлюднені на сайті Офісу президента
Деталі: Ними Зеленський звільнив Сергія Козиря після його заяви про складення повноважень та призначив на посаду Геннадія Лагуту.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що цю посаду Лагуті надали в обмін на обіцянку зняти свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду. Лагута зареєстрований кандидатом у 184 окрузі від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" - політсили мера Херсона.
У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.
Довибори призначили через те, що Колихаєв обрався мером Херсона та склав повноваження народного депутата.
Згідно з даними громадської організації "Чесно", Лагута є соратником мера Херсона, був обраний на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 2015 року балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".
Що цьому передувало:
- У лютому 2021 року НАЗК викликало Лагуту пояснити можливі порушення у фінансовій звітності партії.
- У березні Сергій Козир розважався з іншими керівниками області на вечірці з напівоголеними танцівницями. Тоді він пояснив, що так святкували Міжнародний день театру.
- Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА в грудні 2020 року після того, як попередній очільник Юрій Гусєв очолив "Укроборонпром".