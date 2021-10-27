Зеленський призначив нового голову Херсонщини в обмін на відмову від виборів

Геннадій Лагута, фото з його Facebook

Президент Володимир Зеленський призначив новим головою Херсонської обласної державної адміністрації Геннадія Лагуту.

Джерело: укази №552 і 553 від 26 жовтня, оприлюднені на сайті Офісу президента

Деталі: Ними Зеленський звільнив Сергія Козиря після його заяви про складення повноважень та призначив на посаду Геннадія Лагуту.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що цю посаду Лагуті надали в обмін на обіцянку зняти свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду. Лагута зареєстрований кандидатом у 184 окрузі від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" - політсили мера Херсона.

У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.

Довибори призначили через те, що Колихаєв обрався мером Херсона та склав повноваження народного депутата.

Згідно з даними громадської організації "Чесно", Лагута є соратником мера Херсона, був обраний на місцевих виборах 2020 року депутатом Херсонської обласної ради від партії Колихаєва. 2015 року балотувався до Херсонської міськради від партії "Опозиційний блок".

Що цьому передувало: