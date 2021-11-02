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Одеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук

Вівторок, 2 листопада 2021, 13:28
Одеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук
Володимир Галантерник, фото Forbes

Національне антикорупційне бюро оголосило в міжнародний розшук відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника у справі про розкрадання громадської землі в Одесі.

Джерело: база даних МВС, співрозмовник Української правди у НАБУ

Деталі: Згідно з карткою розшуку, 51-річний Галантерник зник у Харкові 31 серпня 2021 року і тепер переховується від органів досудового розслідування.

В НАБУ Українській правді уточнили, що підозрюваного було оголошено в розшук 27 жовтня.

Його підозрюють за ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 і ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу - створення злочинної організації, присвоєння і розтрата майна, відмивання грошей і зловживання владою.

 

Нагадаємо: Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".

Як відомо, бізнесмен живе в Лондоні.

За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.

Українська правда

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Теми: ОдесарозшукНАБУ
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