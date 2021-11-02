Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Одеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук

Вівторок, 2 листопада 2021, 14:28
Володимир Галантерник, фото Forbes

Національне антикорупційне бюро оголосило в міжнародний розшук відомого одеського бізнесмена Володимира Галантерника у справі про розкрадання громадської землі в Одесі.

Джерело: база даних МВС, співрозмовник Української правди у НАБУ

Деталі: Згідно з карткою розшуку, 51-річний Галантерник зник у Харкові 31 серпня 2021 року і тепер переховується від органів досудового розслідування.

В НАБУ Українській правді уточнили, що підозрюваного було оголошено в розшук 27 жовтня.

Його підозрюють за ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 3 і ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу - створення злочинної організації, присвоєння і розтрата майна, відмивання грошей і зловживання владою.

 

Нагадаємо: Галантерник володіє в Одесі частками у ринках "Привоз", "7-й кілометр", торгово-розважальних центрах City Center, City Center "Котовський", Аркадія Сіті і бутик-готель "De Paris".

Як відомо, бізнесмен живе в Лондоні.

За даними ЗМІ, в дев'яностих роках Галантерник був пов'язаний із угрупованням Олександра Ангерта на прізвисько Ангел.

6 жовтня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала 5 підозр у рамках розслідування кримінальної справи детективів НАБУ і прокурорів САП щодо заволодіння землею в Одесі, три з них – меру Одеси Геннадію Труханову, Володимиру Галантернику, а також екс-прокурору Одеської області Олегу Жученку.

Українська правда
Теми: ОдесарозшукНАБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч

Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна

Мовний омбудсмен вимагає перейменувати населені пункти з "російськомовним характером"

Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони

Ліга Чемпіонів: "Шахтар" поборовся, але програв у Мадриді

Саакашвілі не буде помилувано – президент Грузії

Усі новини...
Одеса
В Одеському художньому музеї починається масштабна реставрація – ОП
Антикорсуд призначив колишньому заступнику мера Одеси заставу в 3,8 млн
"Шахтар" також гратиме у чвертьфіналі Кубка України
Останні новини
09:41
відеоСанкції не завадили Фуксу святкувати ювілей: на вечір під Києвом збудували "Венецію" 
09:27
У США заявили про згортання масованого "друку" грошей
09:21
У Криму рекорд випадків Covid з початку пандемії
09:00
Литва поки не буде скасовувати безкоштовні тести на коронавірус для працівників
08:53
Майже 300 тисяч ковід-щеплень зробили українцям у середу 
08:19
В Україні рекордні 27 377 випадків Covid за добу, загальна кількість жертв – понад 70 тисяч
08:00
Головні новини середи і ночі: марш "антивакцинаторів", рекорд госпіталізацій з covid
07:29
Окупанти поранили українського воїна
06:55
Україна – третя у світі та друга в Європі за смертністю від covid
06:34
Понад 40 країн зобов’язались відмовитись від вугілля. Серед них – Україна
Усі новини...