У Раді зібрали підписи за ще одне позачергове засідання

Опозиційні фракції Верховної Ради зібрали 150 підписів для скликання позачергового засідання парламенту для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на депутата від "Голосу" Інну Совсун

Пряма мова Совсун: "Півроку тому я разом із колегами з багатьох фракцій зареєструвала законопроєкт про виділення грошей на встановлення кисневих станцій в українських лікарнях. Ще тоді було зрозуміло, що восени на нас чекає нова хвиля епідемії, і в нас було достатньо часу, щоб до неї підготуватися".

Деталі: За її словами, наприкінці вересня уряд зміг виділити 395 млрд грн на кисень, а "через тиждень парламент виділив 15 млрд грн на дороги, проте додаткових 800 млн грн на кисень не знайшов".

Совсун додала, що наполягатиме на тому, щоб гроші на кисневі станції були виділені.

Депутат також звернула увагу на те, що 6 жовтня уряд вирішив виділити 25 мільйонів на інформаційну кампанію, "коли ми вже мали 350 смертей на день і 15 тисяч нових хворих".

Скликання позачергового засідання Ради підтримали "Голос", "Європейська солідарність" та інші опозиційні фракції.

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