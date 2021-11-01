Стефанчук збере нардепів на позачергове засідання Ради
Понеділок, 1 листопада 2021, 13:25
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради о 16 годині 2 листопада.
Джерело: сайт ВРУ
Деталі: Засідання скликають через вимогу президента Володимира Зеленського.
Зокрема, в ході засідання розглянуть урядовий законопроект №6084, який посилює відповідальність за використання підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19. Також народним депутатам пропонують розглянути постанову №6154, якою встановлять заборону відвідувати приміщення Ради без негативного ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.
Також у порядку денному позачергового засідання законопроєкти:
- №6121 щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов’язання;
- №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
- №5694 щодо функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
- №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.
З детальним порядком денним засідання можна ознайомитися в тексті розпорядження за посиланням.
Передісторія:
- Зеленський ініціював позачергове засідання Ради на 2 листопада.
- 27 жовтня профільний комітет Ради рекомендував ухвалити постанову, яка допускатиме лише вакцинованих осіб або з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19.
Українська правда