Стефанчук збере нардепів на позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради о 16 годині 2 листопада.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Засідання скликають через вимогу президента Володимира Зеленського.

Зокрема, в ході засідання розглянуть урядовий законопроект №6084, який посилює відповідальність за використання підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19. Також народним депутатам пропонують розглянути постанову №6154, якою встановлять заборону відвідувати приміщення Ради без негативного ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.

Також у порядку денному позачергового засідання законопроєкти:

№6121 щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов’язання;

№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;

№5694 щодо функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

З детальним порядком денним засідання можна ознайомитися в тексті розпорядження за посиланням.

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