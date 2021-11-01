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Стефанчук збере нардепів на позачергове засідання Ради

Понеділок, 1 листопада 2021, 14:25
Руслан Стефанчук. фото з сайту Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання Верховної Ради о 16 годині 2 листопада.

Джерело: сайт ВРУ 

Деталі: Засідання скликають через вимогу президента Володимира Зеленського.

Зокрема, в ході засідання розглянуть урядовий законопроект №6084, який посилює відповідальність за використання підроблених документів про вакцинацію проти COVID-19. Також народним депутатам пропонують розглянути постанову №6154, якою встановлять заборону відвідувати приміщення Ради без негативного ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.

Також у порядку денному позачергового засідання законопроєкти:

  • №6121 щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов’язання;
  • №5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;
  • №5694 щодо функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;
  • №4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

З детальним порядком денним засідання можна ознайомитися в тексті розпорядження за посиланням.

Передісторія:

  • Зеленський ініціював позачергове засідання Ради на 2 листопада.
  • 27 жовтня профільний комітет Ради рекомендував ухвалити постанову, яка допускатиме лише вакцинованих осіб або з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19.

Українська правда
Теми: Верховна Рада


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