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Мецгера і Ко звинувачують у нападі на журналістів “Схем”: справа пішла в суд

Вівторок, 2 листопада 2021, 15:40
Мецгера і Ко звинувачують у нападі на журналістів “Схем”: справа пішла в суд
ЄВГЕН МЕЦГЕР. ФОТО З ЙОГО FACEBOOK

Прокурори скерували до суду справу про напад службовців державного "Укрексімбанку" на журналістів видання "Радіо Свобода". 

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у нападі на журналістів програми "Схеми".

Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу – "Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища".

Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 - "Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень".

Передісторія:

  • 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". 
  • 7 жовтня правоохоронці вручили підозру Мецгеру.

Українська правда

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Теми: ЗМІбанкипрокуратура
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