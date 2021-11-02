Мецгера і Ко звинувачують у нападі на журналістів “Схем”: справа пішла в суд
Прокурори скерували до суду справу про напад службовців державного "Укрексімбанку" на журналістів видання "Радіо Свобода".
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Деталі: Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у нападі на журналістів програми "Схеми".
Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 Кримінального кодексу – "Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища".
Дії директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 - "Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень".
Передісторія:
- 4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети".
- 7 жовтня правоохоронці вручили підозру Мецгеру.