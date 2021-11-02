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Чотири обстріли і загиблий на Донбасі: сили ООС вгамовували окупантів вогнем у відповідь

Вівторок, 2 листопада 2021, 17:23
Чотири обстріли і загиблий на Донбасі: сили ООС вгамовували окупантів вогнем у відповідь
фото з сайту Армія Inform

Від початку доби 2 листопада російсько-окупаційні війська 4 рази відкривали вогонь у зоні проведення операції Об'єднаних сил: один український військовослужбовець загинув.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

По позиціях Об'єднаних сил в напрямку Павлополя та Новозванівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки ворожі збройні формування двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними".

Українська правда
Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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