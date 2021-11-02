Холоднокровно й доцільно: командувач ОС пояснив, як і коли відкривають вогонь у відповідь

Щодо правил, яких дотримуються українські військові на передовій у зоні ООС, командувач Об'єднаними силами Олександр Павлюк запевняє: вогонь у відповідь відкривається саме у випадках необхідності зберегти життя.

Джерело: Павлюк в інтерв'ю американському журналісту Нолану Пітерсону у рамках "Місії Схід" Українського центру безпеки та співпраці

Деталі: Павлюк пояснює, що в кожного підрозділу сил ООС є право застосовувати зброю самостійно по рішенню командира на місці, коли це загрожує людським життям, чи втраті, відповідно положення.

Пряма мова: "Основа – це людське життя. Чому відповіді менше, бо дуже багато йде пострілів просто в нікуди. Тобто стріляють аби стріляти.

На таку ситуацію ми не реагуємо і до цього вже спокійно відносяться. Командири на місцях холодно оцінюють ситуацію і якщо є загроза, вони відповідають щоб ту загрозу знівелювати. Немає загрози – немає доцільності витрачати боєприпаси.

Також багато ситуацій, коли ворог спеціально провокуючим вогнем, хоче заставити нас стріляти у відповідь щоб підствити наших військових під вогонь своїх снайперів. Це також аналізують командири, розуміють де який вогонь, чи він загрозливий, чи не загрозливий і яка на цей вогонь повинна бути реакція.

Це повністю професійність наших військових, які вже спокійно, холоднокровно реагують на кожен обстріл, ніколи не піддаються паніці і відповідають реально коли це потрібно".