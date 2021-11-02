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Ліга Чемпіонів: "Барселона" переграла "Динамо" в Києві

Вівторок, 2 листопада 2021, 23:54
фото з Твіттера "Барселони"

Київське "Динамо" у четвертому турі групового турніру Ліги Чемпіонів програло іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1.

Джерело: трансляція поєдинку у Києві на НСК "Олімпійський" у вівторок 2 листопада.

Деталі: У першому таймі динамівці мали кілька нагод відкрити рахунок. Двічі з вигідних позицій бив Микола Шапаренко, але обидва рази був неточним. На 28-й хвилині в "Динамо" стався перший удар у площину воріт іспанської команди. Де Пена пробив з метрів 16-ти, і Тер Штеген ногами відбиває цей удар.

"Барселона" у першому таймі жодного разу не влучила в рамку воріт киян. Удар Мемфіса Депая був заблокований, а Ніко Гонсалес не влучив по воротах. Був ще удар головою від Жорді Альба, коли м'яч влучив у штангу воріт "Динамо", але відразу три гравці "Барселони" перебували в офсайді.

У другому таймі моментів у киян біля воріт іспанців було обмаль. Був удар Олександра Караваєва, але лише поруч з хрестовиною воріт. На 63-й хвилині у штрафній "Динамо" падає Ансу Фаті і рефері вказує на 11-ть метрів. Втім після перегляду ВАР румунський арбітр Хацеган скасовує своє рішення про пенальті.

На 70-й хвилині "Барселона" повела в рахунку. Фаті залишили без догляду у штрафній "Динамо" і той сильним ударом з метрів десяти пробиває Георгія Бущана - 0:1. Мали свій момент, щоб уникнути поразки і динамівці. На 83-й хвилині класний удар від Віктора Циганкова відбиває Тер Штеген, а удар на добивання від Беньяміна Вербіча був неточним.

В іншому матчі групи Е "Баварія" з рахунком 5:2 рознесла "Бенфіку", а хет-трик в цій грі оформив Роберт Левандовськи. "Баварія" після чотирьох турів набрала 12 очок і займає перше місце. Окрім того мюнхенці вже забронювали собі місце в плей-офф Ліги Чемпіонів. На другій позиції з шістьма балами опинилася "Барселона". У "Бенфіки" чотири пункти та третій рядок та на четвертій позиції з одним очком київське "Динамо".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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