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В Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ

Субота, 20 листопада 2021, 17:31
В Естонії військові почали будувати огорожу на кордоні з РФ
Естонські силовики біля кордону, фото Реліки Рііманд/PPA

Військовослужбовці Сил оборони та співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) у суботу, 20 листопада, розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал ERR

 
фото Реліки Рііманд/PPA

Деталі: За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа переважно має природні водні перепони.

"Тому поліцейські та військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, у колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найбільший. Роботи почалися сьогодні близько 9 години ранку і продовжаться до сутінків. Сили оборони працюватимуть на цій ділянці два дні", - повідомив Ельм.

За словами заступника гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, проведені під час додаткових тренувальних зборів навчання дають цінний досвід з охорони кордону.

"Тільки завдяки реальним діям ми дізнаємося, якою є спільна здатність Сил оборони та PPA щодо встановлення тимчасових загороджень на кордоні і які для цього необхідні матеріально-технічна база та людські ресурси. В даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній імміграції та всій операції з охорони кордону", - сказав Бєлічев.

Оскільки робота проходить у прикордонній зоні, де рух відбувається за твердими правилами, резервістів та військовослужбовців супроводжують прикордонники.

 
фото Реліки Рііманд/PPA

До 25 листопада до кордону переміщається дорожня техніка Сил оборони, у пересуванні беруть участь більше поліцейських та прикордонників, ніж зазвичай. До 26 листопада на східному кордоні встановлено й обмеження на польоти пілотованого та безпілотного авіатранспорту.

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Теми: кордонЕстоніяРосія
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