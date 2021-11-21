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У Британії виключають обов’язкову вакцинацію від Covid для всього населення

Неділя, 21 листопада 2021, 18:20

Міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джевід сказав, що в уряді "навряд чи будь-коли розглядатимуть" запровадження загального зобов’язання вакцинуватися від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

"Австрія та інші країни можуть вирішувати, що їм робити… Ми бачимо, що, на щастя, хоча у нас і є ті, хто вагаються вакцинуватись, їх набагато менше, ніж в багатьох країнах", - зазначив міністр. 

На його переконання, вакцинація має завжди добровільним вибором людини, і якщо люди вагаються - їх потрібно інформувати та заохочувати.

"Що стосується обов’язкової вакцинації населення загалом - як не думаю, що ми коли-небудь будемо розглядати такий крок", - зазначив Саджид Джевід. 

Нагадаємо, цього тижня Австрія стала першою країною у Європі, яка анонсувала обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення з 1 лютого 2022 року.

Теми: Велика Британіявакцинація
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