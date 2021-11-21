Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Британії виключають обов’язкову вакцинацію від Covid для всього населення

Неділя, 21 листопада 2021, 19:20

Міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джевід сказав, що в уряді "навряд чи будь-коли розглядатимуть" запровадження загального зобов’язання вакцинуватися від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

"Австрія та інші країни можуть вирішувати, що їм робити… Ми бачимо, що, на щастя, хоча у нас і є ті, хто вагаються вакцинуватись, їх набагато менше, ніж в багатьох країнах", - зазначив міністр. 

На його переконання, вакцинація має завжди добровільним вибором людини, і якщо люди вагаються - їх потрібно інформувати та заохочувати.

"Що стосується обов’язкової вакцинації населення загалом - як не думаю, що ми коли-небудь будемо розглядати такий крок", - зазначив Саджид Джевід. 

Нагадаємо, цього тижня Австрія стала першою країною у Європі, яка анонсувала обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього населення з 1 лютого 2022 року.

Теми: Велика Британіявакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів

Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка

фото, відеоКива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ

Новини 22 листопада: можливий наступ РФ, катери для ЗСУ в Чорному морі

13 квартир у Києві, будинки, дача: Шахова підозрюють у недекларуванні 60 млн – джерела

В Україні Януковичу нагадали, що 13 років тюрми самі себе не відсидять

Усі новини...
Велика Британія
США й Велика Британія можуть бойкотувати Олімпіаду в Китаї
Британський необанк Revolut зареєстрував дочірню компанію в Україні
У Ліверпулі біля жіночої клініки вибухнуло таксі з пасажиром, затримали трьох підозрюваних
Останні новини
03:55
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро
02:50
Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція
01:51
Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії
00:50
ВіДЕОУ Харкові патрульні зупинили авто "слуги" Куницького — ЗМІ
00:15
МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів
23:52
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"
23:25
Мокрий сніг та дощі очікують в Україні цього тижня
22:53
З початку року до Німеччини з Білорусі в’їхали понад 10 тисяч нелегалів
22:31
Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка
22:04
Новини економіки: Казахстан надсилає вугілля Україні морем, Маск переніс запуск українського супутника
Усі новини...