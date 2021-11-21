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Спікеру польського Сенату надіслали посилку з вибухівкою

Неділя, 21 листопада 2021, 20:30
Спікеру польського Сенату надіслали посилку з вибухівкою
Томаш Гродзький, Getty Images

До Сенату (верхньої палати парламенту) Польщі надійшла посилка на ім'я спікера Томаша Гродзького, в якій виявили вибухівку та погрози.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гродзький написав на своїй сторнці у twitter.

"Ось до чого призводить індустрія зневаги та політичних опонентів. На моє ім'я до Сенату прийшла посилка — лист із погрозами розправи та вибухівкою. Посилку забрали відповідні служби. Я сподіваюся, вони швидко впораються зі злочинцем!" - написав політик. 

Нагадаємо, Гродзький є представником опозиційної партії "Грпомадянська платформа". У Сенаті більшість місць належить опозиції, що ускладнює правлячій партії "Право і Справедливість" прийняття законів. 

Польські ЗМІ повідомляють подробиці інциденту. Так, за інформацією телеканалу TVN24, всередині посилки був нітроцелюлозний порох, який використовується у стрілецькій зброї та артилерії.

При цьому лист містив погрози не лише Гродзькому, але й його однопартійцям: голові "Громадянської платформи" Дональду Туску, депутатам Сейму Даріушу Йонському та Павелу Ковалю, а також ветерану Варшавського повстання Ванді Трачик-Ставській.

Автор листа підписався "лісовим вартовим".

Видання нагадує, що раніше лист із погрозами отримав Дональд Туск - по цій справі ведеться розслідування. 

Теми: Польща
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