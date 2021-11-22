В посольстві роз’яснили правила в’їзду українців до Іспанії з 22 листопада

Іспанія з 22 листопада обмежила можливість поїздок для українців з негативним тестом, але для вакцинованих можливість туристичних мандрівок зберігається.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях посольства України в Іспанії та оновленні на мапі МЗС щодо режиму в'їзду для українців.

Правила змінилися згідно з наказом МВС Іспанії від 19 листопада і набули чинності опівночі 22 листопада.

В’їзд і надалі буде дозволений за наявності повного курсу щеплення від коронавірусу, за умови, що з другої дози минуло більше 14 днів. Визнаються вакцини Comirnaty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac, Sinopharm.

Зазначене правило поширюється на осіб віком від 12 років та більше. Діти віком до 12 років можуть в’їжджати без довідки про вакцинацію у супроводі батьків, які мають сертифікат про вакцинацію.

В’їзд з негативним тестом (ПЛР не давнішим 72 год., антиген - не давнішим 48 год.) або довідкою про одужання (не давніше 180 днів) можливий тільки для поїздок у справах/деяких категорій осіб:

a) іноземців, які мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів ЄС, Шенгенського простору, Андоррі, Монако, Ватикані або Сан-Марино, та які прямують до відповідної країни постійного проживання, що має бути документально підтверджено;

b) власників довготермінових віз, виданих однією з країн-членів ЄС або Шенгенського простору, які прямують до країни, яка видала відповідну візу;

c) медичних співробітників, у тому числі дослідників, або осіб, які доглядають за людьми похилого віку, для виконання своїх обов’язків;

d) персоналу, який зайнятий у перевезенні вантажів, членів екіпажів морських та повітряних суден;

e) дипломатичного та консульського персоналу, співробітників міжнародних організацій, військових або гуманітарних місій, з метою виконання посадових обов’язків;

f) студентів, які навчаються в одній з країн ЄС або Шенгенської Угоди, та мають відповідний дозвіл на навчання або візу, та які виключно прямують до країни, де має відбуватися навчання, і якщо в’їзд відбувається під час академічного курсу або не раніше ніж за 15 днів до його початку. У разі, якщо країною призначення є Іспанія та тривалість перебування не перевищує 90 днів, необхідне підтвердження, що навчання відбуватиметься у навчальному закладі, що авторизований в Іспанії та зареєстрований у відповідному адміністративному реєстрі, а навчальний курс реалізується у очній та денній (повного часу) формі і передбачає отримання диплома або сертифіката;

g) висококваліфікованих працівників, які прибувають з метою виконання необхідної роботи, яка не може бути відкладена або здійснена дистанційно, а також учасників міжнародних змагань високого рівня, які відбуваються в Іспанії, що має підтверджуватися документально;

h) осіб, які документально підтвердять наявність вимушених сімейних обставин;

i) осіб, які документально підтвердять необхідність в’їзду через форс-мажорні обставини, внаслідок вимушеної потреби або з гуманітарних причин;

j) Резидентів третіх країн, спеціальних адміністративних регіонів і територіальних утворень і органів влади, зазначені в додатку, за умови, що вони подорожують безпосередньо з них, проїжджали виключно через інші країни, включені в список, або здійснювали міжнародні транзити лише в аеропортах, розташованих у країнах, які не вказані в додатку.

k) осіб, які мають сертифікат про вакцинацію, визнану Міністерством охорони здоров’я Іспанії, за умови попередньої перевірки санітарними органами, а також неповнолітні супроводжуючі особи за критеріями, визначеними Міністерством охорони здоров’я. У випадку осіб, які проживають у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії, які походять безпосередньо з нього, окрім сертифіката про вакцинацію, діагностичні сертифікати, визнані для цієї мети Міністерством охорони здоров’я у розділі сьомому 1 Постанови від червня 4, 2021, Головного управління охорони здоров’я, щодо санітарного контролю, який буде проводитися в пунктах в’їзду в Іспанію.

Усім категоріям мандрівників, у тому числі транзитним, потрібно завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії https://www.spth.gob.es/ або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR-код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

На пункті контролю на в’їзді необхідно буде пройти санітарний контроль, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом.