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ЄС внесе в чорний список туристичні фірми, які допомагають нелегальній міграції – ЗМІ

Вівторок, 23 листопада 2021, 14:38
ЄС внесе в чорний список туристичні фірми, які допомагають нелегальній міграції – ЗМІ
Мігранти на кордоні Білорусі і Польщі. Фото AFP via Getty Images

Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

За даними видання, Європейська комісія оголосить про нові заходи вже у вівторок.

Новий механізм, спрямований на покарання тих, хто сприяє незаконному ввезенню мігрантів до ЄС, є останньою відповіддю на кризу на кордоні з Білоруссю.

Цей крок було зроблено через два дні після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що Європа стикається із "синхронізованою" загрозою безпеці через прикордонну кризу.

Згідно з документами, ЄС вважає, що нещодавні події не могли статися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо.

Згідно з висунутою пропозицією, всі транспортні оператори - наземні, повітряні, внутрішні водні та морські – які, як вважається, беруть участь у контрабанді чи торгівлі людьми в ЄС або сприяють їм, можуть зіткнутися з призупиненням дії ліцензій, обмеженнями на операції в Європі та заморожуванням транзиту через ЄС.

У документах йдеться про те, що будь-які заходи, що накладаються на операторів, будуть пропорційні особливостям кожного випадку і їх термін не повинен перевищувати року, після чого вони будуть переглянуті та, можливо, відновлені.

Нагадаємо, після переговорів канцлерки Німеччини Ангели Меркель і Александра Лукашенка стало відомо, що  Єврокомісія буде вести технічні перемовини, у тому числі з білоруською владою для повернення у рідні країни мігрантів, які намагаються через територію Білорусі потрапити у ЄС.

У Єврокомісії заявили, що технічні перемовини з представниками влади Білорусі не означають перемовин з режимом Лукашенка, а позиція щодо санкцій залишається незмінною.

Читайте також: Вбивчий гуманізм Європи: як опір "білоруським" мігрантам розриває ЄС зсередини.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїміграціяБілорусь
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