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Кулеба оцінив домовленості нової влади Німеччини щодо України

Четвер, 25 листопада 2021, 11:11
Кулеба оцінив домовленості нової влади Німеччини щодо України
Дмитро Кулеба. фото МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував положення угоди нової німецької коаліції, які стосуються України та Росії.

Про це він говорив у четвер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба сказав, що позитивно оцінює ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії. "Дуже чіткі формулювання щодо Росії", - сказав глава МЗС. 

Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування у німецькій зовнішній політиці щодо України.

"Власне коаліційна угода це підтверджує. Там написано, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України, там написано, і це дуже важливо…  у тексті коаліційної угоди підтвердилась підтримка євроінтеграційних прагнень України", - прокоментував міністр.

Водночас, за його словами, Україна хотіла б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2". Як повідомлялося, проєкт не згаданий в угоді. 

"Стримано оцінюю частину, присвячену енергетичним проєктам, геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються в Європі… Але ми розуміємо, що коаліційна угода - це завжди певний компроміс. Будемо і надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2", - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що поки рано коментувати співпрацю з майбутнім очільником німецького зовнішньополітичного відомства.

"Що стосується нового міністра, то поки що є лише повідомлення ЗМІ. Думаю, зарано зараз коментувати, як складуться відносини. Але якщо це буде пані Анналена Бербок, то у нас з нею вже був контакт, ми з нею спілкувалися ще в її статусі на посаду кандидата канцлера до виборів. Я буду радий продовжити спілкування і відносини або з нею, або з будь-яким іншим очільником німецького міністерства закордонних справ", - додав Кулеба.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Теми: Кулеба ДмитроНімеччина
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