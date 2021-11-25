Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба оцінив домовленості нової влади Німеччини щодо України

Четвер, 25 листопада 2021, 12:11
Дмитро Кулеба. фото МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував положення угоди нової німецької коаліції, які стосуються України та Росії.

Про це він говорив у четвер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Кулеба сказав, що позитивно оцінює ті частини коаліційної угоди, які присвячені Україні і Росії. "Дуже чіткі формулювання щодо Росії", - сказав глава МЗС. 

Він наголосив, що не очікує жодних радикальних змін чи коригування у німецькій зовнішній політиці щодо України.

"Власне коаліційна угода це підтверджує. Там написано, що Німеччина підтримуватиме територіальну цілісність України, там написано, і це дуже важливо…  у тексті коаліційної угоди підтвердилась підтримка євроінтеграційних прагнень України", - прокоментував міністр.

Водночас, за його словами, Україна хотіла б бачити більш чітку і принципову позицію щодо "Північного потоку-2". Як повідомлялося, проєкт не згаданий в угоді. 

"Стримано оцінюю частину, присвячену енергетичним проєктам, геополітичним енергетичним проєктам, які реалізуються в Європі… Але ми розуміємо, що коаліційна угода - це завжди певний компроміс. Будемо і надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2", - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що поки рано коментувати співпрацю з майбутнім очільником німецького зовнішньополітичного відомства.

"Що стосується нового міністра, то поки що є лише повідомлення ЗМІ. Думаю, зарано зараз коментувати, як складуться відносини. Але якщо це буде пані Анналена Бербок, то у нас з нею вже був контакт, ми з нею спілкувалися ще в її статусі на посаду кандидата канцлера до виборів. Я буду радий продовжити спілкування і відносини або з нею, або з будь-яким іншим очільником німецького міністерства закордонних справ", - додав Кулеба.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Теми: Кулеба ДмитроНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині

НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек

Богдан звинуватив Зеленського у брехні

Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента

Стало відоме ім'я загиблого у п'ятницю військового

уточненоВибух у будинку на Миколаївщині: є загиблі та постраждалі

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Ймовірність нового наступу Росії залежить від двох факторів – Кулеба
"Росія просто добиває Нормандський формат": Кулеба про публікацію листів Франції та Німеччини
Кулеба прокоментував німецьку ідею розміщення в Україні мігрантів з Білорусі
Останні новини
03:54
Через штам "омікрон" Ізраїль закриває кордони на два тижні
02:55
Штам коронавірусу Omicron підтвердили в Італії
01:57
Таліби заявляють, що відкриють в Афганістані школи для дівчат
00:58
Через нові закони тисячі людей у Сербії вийшли на акції протесту
00:33
Бойовики знову не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповані території
23:53
оновленоВибух на Миколаївщині: з-під завалу дістали друге тіло
23:19
Штам коронавірусу "омікрон" виявили у Німеччині
23:07
Забруднення вод у Києві набуло системного характеру – прокуратура
21:48
НАТО не вважає блефом скупчення військ РФ біля України – генсек
20:54
Богдан звинуватив Зеленського у брехні
Усі новини...