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Найближчими днями на українців чекають потепління та дощі

Четвер, 25 листопада 2021, 12:32
фото Unsplash

Найближчої доби із Західної Європи в Україну почне надходити тепліше атлантичне повітря, тому в більшості областей, крім сходу, температура підвищиться, а в суботу по всій країні буде тепла, дощова та вітряна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцетру

Деталі: 26 листопада у більшості областей України без опадів, лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях вдень пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 12° тепла; у більшості районів Лівобережжя вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

27 листопада в Україні очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом, лише вночі на сході країни без опадів. Вночі та вранці у східних та західних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, у південних областях 10-15°.

У столиці в суботу – вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

Теми: погода


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