Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найближчими днями на українців чекають потепління та дощі

Четвер, 25 листопада 2021, 11:32
Найближчими днями на українців чекають потепління та дощі
фото Unsplash

Найближчої доби із Західної Європи в Україну почне надходити тепліше атлантичне повітря, тому в більшості областей, крім сходу, температура підвищиться, а в суботу по всій країні буде тепла, дощова та вітряна погода.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцетру

Деталі: 26 листопада у більшості областей України без опадів, лише у Закарпатській, Львівській та Волинській областях вдень пройде невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. Вночі та вранці у південній частині та на Прикарпатті місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 12° тепла; у більшості районів Лівобережжя вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

27 листопада в Україні очікуються дощі, у Карпатах із мокрим снігом, лише вночі на сході країни без опадів. Вночі та вранці у східних та західних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході 0-5° морозу; вдень 6-11° тепла, у південних областях 10-15°.

У столиці в суботу – вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: