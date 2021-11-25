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Кулеба: без судових рішень в Україні ЄС і далі зніматиме санкції з чиновників часів Януковича

Четвер, 25 листопада 2021, 13:37
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що наявність судових рішень є ключовим для збереження санкцій Європейського Союзу проти чиновників часів Віктора Януковича.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр сказав у вівторок, коментуючи повідомлення ЗМІ про рішення ЄС виключити з санкційного списку міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка.

"Ми будемо працювати разом з правоохоронцями, для того, щоб зберігати санкції для цих осіб, але ще раз наголошу, що ключове - це судові рішення. Якщо не буде судових рішень, то зрештою санкції будуть зніматися", - сказав Кулеба на брифінгу в четвер.

За його словами, МЗС налагодило більш тісну та дієву взаємодію з правоохоронними органами щодо цього питання.

"На початку цього тижня відбулася нарада під головуванням генерального прокурора України Ірини Венедиктової, я їй дуже вдячний за таку проактивну позицію. Ми зібралися: всі правоохоронці плюс МЗС та віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції, пройшлися по всіх справах, по всіх списках, побачили, де є більше перспектив, де є менше, і зараз коліщата державного механізму в цьому питанні крутитимуться швидше", - сказав Кулеба.

Але, за його словами, час спливає, і ті фігуранти санкційного списку, стосовно яких немає судових рішень, поступово з нього випадають.

"Це насамперед завдання для українських правоохоронних органів та судів. Кожна справа є дуже велика, наскільки я розумію, і її розгляд займає час в умовах функціонування нашої судової системи, яка потребує реформування. Це не одноденна така справа, але рух вперед на цьому напрямі відбувається", - сказав міністр.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку залишилося сім осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні цього року ЄС вперше зняв старі санкції з Януковича.

Теми: ЯнуковичКулеба ДмитроЄСсанкції


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