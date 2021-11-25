Меркель: ЄС має ввести нові санкції проти РФ у разі ескалації на сході України

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС має бути готовий задіяти додаткові санкції проти Росії, якщо ситуація на сході України та навколо неї або на білорусько-польському кордоні загостриться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи на спільній пресконференції в Берліні зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким, канцлерка, що невдовзі залишить посаду, заявила, що ЄС має бути єдиним у питаннях перетворення Білоруссю мігрантів на зброю проти Польщі та розгортання Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну", - сказала Меркель, додавши, що розрядка ситуації завжди має бути кращим варіантом.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що союзники мають зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ескалації на східному кордоні України.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс у середу попередила Росію, що вона зробить "серйозну помилку", якщо нападе на Україну.

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