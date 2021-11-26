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США розглядають "усі варіанти" у зв’язку з нарощуванням сил РФ біля кордону України

П'ятниця, 26 листопада 2021, 20:21

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Як ви розумієте, всі варіанти є на столі, і є інструментарій, який включає цілий ряд варіантів", - сказала помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

"Зараз Альянсу належить вирішити, які наступні кроки хоче зробити НАТО", – сказала вона, виступаючи напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Латвії та Швеції наступного тижня для участі в міністерських зустрічах НАТО та Організації з безпеки та співробітництва (ОБСЄ), де, за її словами, головним питанням порядку денного буде нарощування Москвою "великих і незвичайних" сил.

"Наступного тижня ми поговоримо про нашу оцінку того, що відбувається на кордоні Росії з Україною, і почнемо розмови про те, які є варіанти, які є на столі, і що саме НАТО як альянс хоче робити разом", сказала вона.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі наступного тижня обговорять нарощування Росією військових сил на території України та поблизу її кордонів.

Генсек НАТО закликав Росію зменшити напруженість на кордонах. "Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну, це матиме наслідки, і ми продовжуємо закликати Росію до деескалації", - сказав генсек.

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Теми: СШАРосіявійнаУкраїна


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