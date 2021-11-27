Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі

Субота, 27 листопада 2021, 15:26
фото із сайту ЄП (Sky News)

Шторм "Арвен" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, дощ та сніг. Через розгул стихії вже загинули двоє людей.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину і близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі на півночі Англії.

 

У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.

Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства": будівлі були пошкоджені, а дерева повалені вітром.

Арвен – перший названий шторм сезону 2021/2022, який розпочався у вересні. Очікується, що до неділі він перейде через Північне море до Європи.

 

Теми: Велика Британіяпогода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії

США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер

Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"

Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ

Під час обшуків у КМДА правоохоронці оминули департамент "друга" Єрмака – ЗМІ

Росія може взагалі припинити транзит газу через Україну після 2024 року – Вітренко

Усі новини...
Велика Британія
Франція скасувала переговори з Британією через "неприйнятний лист" Джонсона
Британія засудила масове затримання кримських татар в окупованому Росією Криму
Україна обмінялася даними про російські війська біля кордонів зі США і Великобританією – Резніков
Останні новини
07:23
Окупанти на Донбасі поранили двох військових і цивільного
06:31
США збираються посилити військову позицію щодо Китаю та Росії
05:42
Понад 5 тисяч людей у світі померли від Covid, найбільше в Росії та Угорщині
04:45
Голова Пентагону доручив розслідувати прихований військовими авіаудар по Сирії
03:45
ЗМІ: Китайська провінція запроваджує систему спостереження за журналістами та іноземцями
02:43
США посилили рекомендації щодо щеплень — тепер усі дорослі повинні отримати бустер
01:43
Суд у справі Саакашвілі відклали
00:48
У Відні поновилися переговори щодо ядерної угоди з Іраном
23:57
Ліонель Мессі всьоме здобув нагороду "Золотий м’яч"
23:26
У Криму через негоду без електрики лишилось майже 60 тисяч людей
Усі новини...