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У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі

Субота, 27 листопада 2021, 14:26
У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі
фото із сайту ЄП (Sky News)

Шторм "Арвен" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, дощ та сніг. Через розгул стихії вже загинули двоє людей.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину і близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі на півночі Англії.

 

У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.

Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства": будівлі були пошкоджені, а дерева повалені вітром.

Арвен – перший названий шторм сезону 2021/2022, який розпочався у вересні. Очікується, що до неділі він перейде через Північне море до Європи.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіяпогода
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