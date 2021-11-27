У Британії вирує шторм з дощами та снігопадами, є загиблі

Шторм "Арвен" обрушився на Велику Британію, принісши сильний вітер, дощ та сніг. Через розгул стихії вже загинули двоє людей.

Про це пише Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія.

Основний удар стихії припав на Шотландію, де понад 100 000 людей залишилися без світла. Також перебої з електрикою в Англії та Північній Ірландії.

У деяких районах пориви вітру досягли швидкості 157 км на годину і близько 120 вантажівок застрягли в снігу на трасі на півночі Англії.

У Шотландії також виникли перебої із залізничним сполученням, пасажири одного із потягів просиділи у вагонах 17 годин.

Метеорологічне бюро заявило, що нічні пориви вітру торкнулися "широкої смуги Сполученого Королівства": будівлі були пошкоджені, а дерева повалені вітром.

Арвен – перший названий шторм сезону 2021/2022, який розпочався у вересні. Очікується, що до неділі він перейде через Північне море до Європи.