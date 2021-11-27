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Ердоган наказав розслідувати причини падіння ліри, яка обвалилась після його заяв

Субота, 27 листопада 2021, 18:49
Ердоган наказав розслідувати причини падіння ліри, яка обвалилась після його заяв
Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наказав провести розслідування можливих маніпуляцій з валютою після того, як ліра різко впала до рекордних мінімумів щодо долара цього тижня.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган доручив Державній наглядовій раді, аудиторській агенції, яка підпорядковується президенту, виявити установи, які купували великі суми іноземної валюти, та визначити, чи мали місце якісь маніпуляції.

Цього тижня ліра впала до рекордних мінімумів після того, як Ердоган пообіцяв дотримуватись політики зниження відсоткових ставок. Цього року вона втратила 45% своєї вартості, причому близько половини з них за останні два тижні.

Валюта впала до 13,45 за долар в ході історичного 15%-го обвалу у вівторок, який стався після виступу, в якому Ердоган захищав крок центрального банку зі зниження облікової ставки до 15%, незважаючи на інфляцію в 20%.

Під час виступу він сказав, що Туреччина веде "економічну війну за незалежність" і не піддасться тиску змінити курс.

Державна наглядова рада Туреччини може вимагати від організацій надати відповідну інформацію та документи та направити свої висновки до відповідних органів.

Нагадаємо, у жовтні турецька ліра обвалилася після того, як президент Ердоган заявив про плани вислати з країни 10 послів західних країн, включно із США.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТуреччинаЕрдоган
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