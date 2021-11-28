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Кулеба назвав головну перепону членства України в ЄС і НАТО

Неділя, 28 листопада 2021, 11:30
Дмитро Кулеба, фото Ельдара Сарахмана, УП

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що бачення окремими країнами ЄС і НАТО України крізь призму їхніх відносин з Росією є головною перепоною вступу України в ці союзи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit, його переклад наводить пресслужба МЗС.

За словами Кулеби, членство України в ЄС та НАТО - це лише питання часу. 

"Україна - природна частина європейської та євроатлантичної спільноти. Ми розуміємо, що в ЄС існує певний скепсис щодо подальшого розширення. І що країна має відповідати всім Копенгагенським критеріям, яких ми досягнемо. Втім, не це головна перепона для нашого членства в ЄС", - сказав міністр.

За його словами, головна перепона - "те, що окремі країни НАТО та ЄС досі дивляться на Україну крізь призму своїх відносин з Росією". 

"І тому мій меседж до них простий: сприймайте Україну за її власними якостями та чеснотами. Ми заслуговуємо на те, щоб на Україну дивилися як на Україну. Відносини з Росією - це одне, відносини з Україною - це інше", - зазначив міністр.

Раніше Кулеба заявляв, що Україну можуть взяти в ЄС і НАТО з "недозавершеними реформами", якщо буде політичне рішення.

Міністр також наполягає, що ЄС і НАТО повинні надати чітку дорожню карту для майбутнього членства української держави у двох блоках. 

Керівниця групи підтримки України в Європейській комісії Катаріна Матернова наголошує, що Києву слід продовжувати формувати консенсус у ЄС щодо своєї європерспективи, якого бракує сьогодні.

Теми: Кулеба ДмитроНАТОЄСєвроінтеграціяРосія


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