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У Тбілісі вийшли на протест противники COVID-сертифікатів

Неділя, 28 листопада 2021, 15:41
У Тбілісі вийшли на протест противники COVID-сертифікатів
Новости-Грузия

Декілька сотень людей зібралися у неділю в Тбілісі, щоб оскаржити систему "зелених перепусток" в Грузії.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це пише портал "Новости-Грузия".

Мітинг проходив під слоганом "Ні ковід-терору".

З 1 грудня у Грузії лише власники "зелених перепусток" чи так званих "ковід-паспортів" зможуть відвідувати ресторани, кафе, бари, розважальні центри, кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, казино, спа-центри, готелі, спортзали, зимові курорти та канатні дороги.

"Зелений" статус можуть отримати повністю вакциновані, люди, які перенесли коронавірус або ті, хто пройшов тестування на COVID-19.

Протестувальники проти нової системи зібралися після полудня на площі Першої Республіки, а потім провели ходу до парламенту Грузії. 

У руках вони тримали плакати з написами "Ні – ковід-паспортам", "Ні – вакцинації". Більшість учасників мітингу були без масок.

Паралельно з Тбілісі антивакцинатори провели протестну акцію і в Кутаїсі. Там мітинг зібрав кілька десятків людей.

Кількість громадян, які померли через ускладнення коронавірусу в Грузії, наблизилося до 12 тисяч. Щодня в країні реєструється по 50-70 смертей.

У Грузії повністю щеплені від коронавірусу близько 33% дорослого населення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіякоронавірускарантин
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