Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО попередив РФ про наслідки в разі агресії проти України

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:00
Генсек НАТО попередив РФ про наслідки в разі агресії проти України
генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Фото AFP via Getty Images

Росію очікують значні наслідки і в економічній, і політичній сфері, якщо вона наважиться на агресивні дії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Вже вдруге цього року Росія проводить незвичну концентрацію сил поблизу кордонів Україні. Ми бачимо важке озброєння, артилерію, озброєні підрозділи, дрони та десятки тисяч військових. Будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну. Я бачу політичні та економічні наслідки для Росії", - сказав Столтенберг.

За його словами, така концентрація російських військових не була спровокована чимось і незрозуміла, та підвищує ризик неправильного сприйняття ситуації.

Столтенберг вкотре закликав Росію продемонструвати транспарентність і знизити напруженість у регіоні.

У Ризі 30 листопада та 1 грудня відбудеться міністерська зустріч НАТО, в якій візьме участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

Читайте також: Загроза нового нападу РФ: про що Пентагон попередив Єрмака та Кулебу

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
НАТО
Від Вільнюса до Вільнюса
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
Останні новини
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: