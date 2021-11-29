Генсек НАТО попередив РФ про наслідки в разі агресії проти України

Росію очікують значні наслідки і в економічній, і політичній сфері, якщо вона наважиться на агресивні дії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Ризі, повідомляє "Європейська правда".

"Вже вдруге цього року Росія проводить незвичну концентрацію сил поблизу кордонів Україні. Ми бачимо важке озброєння, артилерію, озброєні підрозділи, дрони та десятки тисяч військових. Будь-яка майбутня російська агресія проти України матиме високу ціну. Я бачу політичні та економічні наслідки для Росії", - сказав Столтенберг.

За його словами, така концентрація російських військових не була спровокована чимось і незрозуміла, та підвищує ризик неправильного сприйняття ситуації.

Столтенберг вкотре закликав Росію продемонструвати транспарентність і знизити напруженість у регіоні.

У Ризі 30 листопада та 1 грудня відбудеться міністерська зустріч НАТО, в якій візьме участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

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