ЗМІ: Бойовики атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану, 25 вбитих

Щонайменше 25 людей було вбито та понад 50 поранено, коли бойовики, імовірно "Ісламської держави", атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану Сардар Мохаммад Дауд Хан на 400 ліжок.

Джерело: Reuters з посиланням на анонімного представника служби безпеки "Талібану", офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід

Деталі: Представник служби безпеки сказав, що внаслідок нападу не менше 25 осіб було вбито та понад 50 поранено, але офіційно підтвердженого числа постраждалих немає.

За словами представників талібів, серед загиблих був Мавлаві Хамдулла Мухліс, голова кабульського військового корпусу та один із перших високопоставлених командирів талібів, які увійшли до занедбаного президентського палацу після падіння Кабула.

Як повідомляється, вхід до шпиталю вразили вибухи, після чого відбулася атака бойовиків "Ісламської держави". Забіхулла Муджахід сказав, що спецназ "Талібану", скинутий з вертольота, не дозволив нападникам увійти до лікарні, і всі вони були вбиті біля входу або у дворі. Раніше інший прес-секретар повідомив, що один із нападників потрапив у полон.

Свідки сказали, що принаймні два гелікоптери пролетіли над цим районом під час штурму. Це один із перших випадків, коли сили "Талібану" використовували літак, захоплений в уряду, у військовій операції.

Reuters пише, що визнання відповідальності не було, але операція була типовою для складних атак, організованих "ІДІЛ". Це слідує за низкою вибухів, здійснених угрупованням, яке стало найбільшою загрозою контролю талібів в Афганістані.

Нагадаємо: 9 жовтня у заповненій парафіянами-шиїтами мечеті в місті Кундуз на півночі Афганістану було скоєно теракт - щонайменше 46 людей загинули, щонайменше 143 - були поранені.