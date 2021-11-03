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Швейцарська прокуратура звинуватила екс-керівників ФІФА та УЄФА в шахрайстві

Середа, 3 листопада 2021, 03:50
Блаттер / Платіні. ФОТО: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Швейцарська прокуратура пред’явила колишньому президенту ФІФА Зеппу Блаттеру та екс-президенту УЄФА Мішелю Платіні звинувачення у шахрайстві – мова йде про виплату 2 млн швейцарських франків.

Джерело: Reuters з посиланням на Генеральну прокуратуру Швейцарії (OAG), CNN

Деталі: Блаттера звинувачують у тому, що він організував виплату 2 млн швейцарських франків для Платіні від ФІФА у лютому 2011 року. Зазначається, що "докази, зібрані OAG, підтверджують, що цей платіж Платіні було здійснено без законної підстави".

З 1998 по 2002 рік Платіні працював консультантом Блаттера. У письмовому контракті, підписаному Блаттером та Платіні, була узгоджена щорічна компенсація у розмірі 300 тисяч швейцарських франків. Розслідування OAG засвідчило, що рахунок для Платіні був оплачений повністю,  але він продовжував вимагати оплати.  У 2011 році, більш ніж за вісім років після того, як закінчився його консультативний контракт, Платіні вимагав виплату 2 млн швейцарських франків. За участі  Блаттера ФІФА здійснила платіж Платіні на початку 2011 року.

Водночас Блаттер заявив, що виплата двох млн була заснована на усному контракті, який регулював консультативну діяльність Платіні для ФІФА  з 1998 по 2002 рік. Блаттер сказав, що оплату було відкладено, тому що ФІФА не змогла виплатити всю суму і що Платіні зажадав гроші лише у 2010 році. Колишній президент ФІФА сказав, що виплати схвалили "всі відповідальні органи ФІФА" і що Платіні сплатив податок із суми "за місцем свого проживання у Швейцарії".

Швейцарське розслідування було розпочато у 2015 році на тлі низки скандалів, що охопили ФІФА. Справа призвела до розслідування етичних норм ФІФА, в ході якого обидва чоловіки були відсторонені від гри та залишили свої посади.

Теми: футбол


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