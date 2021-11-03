Ефіопія оголосила НС, прем'єр закликав озброїтися через наступ повстанців Тиграю

Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

Джерело: The Guardian

Деталі: Двома днями раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграю (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

The Guardian уточнює, що оголошення про НС було зроблено в зв’язку з тим, що президент США Джо Байден звинуватив уряд у "грубих порушеннях міжнародно визнаних прав людини" і сказав, що виключає Ефіопію з ключової торгової програми США, розчищаючи шлях для подальших економічних санкцій через її нездатність покласти край конфлікту річної давності.

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