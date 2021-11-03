Ефіопія оголосила НС, прем'єр закликав озброїтися через наступ повстанців Тиграю
Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.
Джерело: The Guardian
Деталі: Двома днями раніше прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав громадян взятися за зброю, щоб захистити себе від Народного фронту звільнення Тиграю (НФОП). Влада Аддіс-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.
The Guardian уточнює, що оголошення про НС було зроблено в зв’язку з тим, що президент США Джо Байден звинуватив уряд у "грубих порушеннях міжнародно визнаних прав людини" і сказав, що виключає Ефіопію з ключової торгової програми США, розчищаючи шлях для подальших економічних санкцій через її нездатність покласти край конфлікту річної давності.
Нагадаємо:
- У листопаді 2020 року в Тиграї розпочалася війна між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією "Народний фронт звільнення Тиграю".
- Бойові дії призвели до загибелі тисяч людей, понад два мільйони людей були змушені покинути свої домівки.
- 11 червня в ООН повідомляли, що в період з травня по червень 2021 року 350 тисяч осіб жили в "важкій кризі" в Тиграї, а також в сусідніх Амхарі і Афарі.
- Продовольча ситуація в регіоні досягла рівня "катастрофи", яку він визначає як голод і смерть невеликих груп людей, що проживають на великих територіях.
- 28 червня уряд Ефіопії оголосив про негайне одностороннє припинення вогню в Тиграї. Перемир’я оголосили у зв’язку з аграрним сезоном, який триватиме до кінця вересня.