COVID: Україна — третя у світі за смертністю після Росії та США
Середа, 3 листопада 2021, 04:58
За добу 1 листопада у світі виявили 383 198 нових COVID-хворих.
Джерело: Worldometers
Деталі: Зокрема в США – 59 288 випадків, в Росії – 39 008, в Британії – 33 865.
Крім того, в Туреччині – 29 796 заражень, в Україні – 19 455. За цим показником Україна третя в Європі.
6 798 людей в світі померли від коронавірусу. Україна за кількістю смертей (700) третя в світі і друга в Європі.
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Нагадаємо: 1 листопада в Україні госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 3 188 осіб, одужали 12 639 осіб.
Українська правда