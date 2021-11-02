Covid в Україні: 19 455 хворих і 700 померлих за добу

За добу 1 листопада в Україні зафіксували 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 700 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 3 188 осіб, одужали 12 639 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, Telegram Коронавірус_інфо

Деталі: Серед нових хворих 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в м. Київ (1738).

Летальних випадків минулої доби найбільше зареєстрували у Києві (60), Полтавській (57), Львівській (56), Херсонській (48) і Хмельницькій (42) областях.

Тестувань за добу зробили 133 592: методом ПЛР – 56 930, методом ІФА – 19 553, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 109.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 955 693 осіб, із них одужали 2 454 737 осіб, померли 68 727 осіб.

Нагадаємо: Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.

Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП