В Україні лишилося лише 2 "жовті" області
Середа, 3 листопада 2021, 11:21
Станом на 3 листопада в Україні лишилося лише дві області, які перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки – Закарпатська і Кіровоградська.
Джерело: сайт МОЗ, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 листопада
Деталі: Ще 7 областей перебувають у "помаранчевій" зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька.
Інші 15 регіонів і Київ – наразі "червоні".
Ляшко зазначив, що наразі у зоні ризику Волинська, Харківська і Тернопільська області.
Він закликав українців вакцинуватися і дотримуватися карантину.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- З 1 листопада став "червоним" Київ.
Ірина Балачук, УП