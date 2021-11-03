В Україні лишилося лише 2 "жовті" області

Станом на 3 листопада в Україні лишилося лише дві області, які перебувають у "жовтій" зоні епіднебезпеки – Закарпатська і Кіровоградська.

Джерело: сайт МОЗ, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 листопада

Деталі: Ще 7 областей перебувають у "помаранчевій" зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька.

Інфографіка МОЗ

Інші 15 регіонів і Київ – наразі "червоні".

Ляшко зазначив, що наразі у зоні ризику Волинська, Харківська і Тернопільська області.

Він закликав українців вакцинуватися і дотримуватися карантину.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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