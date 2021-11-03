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В Україні лишилося лише 2 "жовті" області

Середа, 3 листопада 2021, 11:21
Фото КМДА

Станом на 3 листопада в Україні лишилося лише дві області, які перебувають у "жовтій" зоні  епіднебезпеки – Закарпатська і Кіровоградська.

Джерело: сайт МОЗ, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 3 листопада    

Деталі: Ще 7 областей перебувають у "помаранчевій" зоні – Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька. 

 
Інфографіка МОЗ

Інші 15 регіонів і Київ – наразі "червоні".

Ляшко зазначив, що наразі у зоні ризику Волинська, Харківська і Тернопільська області.  

Він закликав українців вакцинуватися і дотримуватися карантину.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  •  З 1 листопада став "червоним" Київ. 

Ірина Балачук, УП
Теми: коронавірусЗакарпаттяКіровоградська область


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