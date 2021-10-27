Ще 7 областей відправили у "червону" зону Covid-19, тепер їх 15

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 30 жовтня 7 областей.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей".

Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Також для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Що було раніше: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" були 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стали "червоними".

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: