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Ще 7 областей відправили у "червону" зону Covid-19, тепер їх 15

Середа, 27 жовтня 2021, 10:25
Ще 7 областей відправили у червону зону Covid-19, тепер їх 15
фото: Ельдар Сарахман УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 30 жовтня 7 областей.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей".

Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

 

Також для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Що було раніше: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" були 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.

З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стали "червоними".  

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї.

Українська правда

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Теми: карантинCovid-2019коронавірус
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