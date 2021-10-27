Ще 7 областей відправили у "червону" зону Covid-19, тепер їх 15
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 30 жовтня 7 областей.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей".
Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Що було раніше: Станом на 23 жовтня в Україні "червоними" були 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська.
З 26 жовтня Рівненська та Миколаївська області офіційно стали "червоними".
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 26 жовтня в Україні зафіксували 22 574 випадки захворювання на коронавірусну хворобу і 692 летальних випадки від неї.