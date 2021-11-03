Україна визнала небезпечними 32 учасників російського фільму-пропаганди
Середа, 3 листопада 2021, 13:18
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ додало 32 російських акторів та інших учасників зйомок до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Джерело: сайт Мінкульту і співрозмовники УП в міністерстві, Інтерфакс-Україна
Деталі: Як повідомили Українській правді в Мінкульті, усі ці росіяни задіяні у пропагандистському фільмі "Солнцепёк". Стрічку зняли в РФ у 2021 році. Вона розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерливих правосеків" та "американських найманців на Донбасі".
Оновлення списку відбулося 1 листопада. До нього потрапили такі артисти з країни-агресора:
- Павло Богомолов,
- Ілля Власов,
- Михайло Разінкін,
- Анастасія Бакланова,
- Роман Гусєв,
- Костянтин Гапонов,
- В'ячеслав Земляний,
- Максим Шпаковський,
- Андрій Фомін,
- Ілля Домбровський,
- Юрій Котов,
- Людмила Яковлєва,
- Ігор Лучихін,
- Тетяна Бурнакіна,
- Катерина Федченко,
- Катерина Насонова,
- Андрій Пензін,
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов,
- Усейн Дегерменджі,
- Олександр Классен,
- Андрій Скабар,
- Сергій Воробйов,
- Валентин Томусяк (помилково),
- Олександр Загляєв,
- Роман Никифоров,
- Дмитро Чудін,
- Олександр Лапшов,
- Олександр Марушев,
- Єгор Попов,
- Євген Кузьмін,
- Михайло Грищенко.
Після поповнення у списку перебувають 258 осіб.