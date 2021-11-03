Україна визнала небезпечними 32 учасників російського фільму-пропаганди

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ додало 32 російських акторів та інших учасників зйомок до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Джерело: сайт Мінкульту і співрозмовники УП в міністерстві, Інтерфакс-Україна

Деталі: Як повідомили Українській правді в Мінкульті, усі ці росіяни задіяні у пропагандистському фільмі "Солнцепёк". Стрічку зняли в РФ у 2021 році. Вона розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році, зокрема про "геноцид російськомовного населення" в Луганську, "кровожерливих правосеків" та "американських найманців на Донбасі".

Оновлення списку відбулося 1 листопада. До нього потрапили такі артисти з країни-агресора:

Павло Богомолов,

Ілля Власов,

Михайло Разінкін,

Анастасія Бакланова,

Роман Гусєв,

Костянтин Гапонов,

В'ячеслав Земляний,

Максим Шпаковський,

Андрій Фомін,

Ілля Домбровський,

Юрій Котов,

Людмила Яковлєва,

Ігор Лучихін,

Тетяна Бурнакіна,

Катерина Федченко,

Катерина Насонова,

Андрій Пензін,

Володимир Міллер,

Олександр Романов,

Усейн Дегерменджі,

Олександр Классен,

Андрій Скабар,

Сергій Воробйов,

Валентин Томусяк (помилково),

Олександр Загляєв,

Роман Никифоров,

Дмитро Чудін,

Олександр Лапшов,

Олександр Марушев,

Єгор Попов,

Євген Кузьмін,

Михайло Грищенко.

Після поповнення у списку перебувають 258 осіб.